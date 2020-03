Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz Oberstadt - Einbrüche in Kleingartenverein

Mainz (ots)

15.03.2020 bis 16.03.2020, 10:00 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde das Gelände des Kleingartenvereines an der Goldgrube Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Am Montagmorgen meldeten die Kleingärtner aus der Oberstadt dem Altstadtrevier, dass es zu Manipulationen an diversen Gartenlauben und am Vereinsheim gekommen sei. Letztlich konnten von den Polizeibeamten des Altstadtreviers fünf Einbrüche und zwei versuchte Einbrüche festgestellt werden. Neben diversen entwendeten Gegenständen, entstanden Sachschäden an Gartenlauben. Teilweise wurden ganze Fenster eingeschlagen. Auch am Vereinsheim konnten die Polizisten Spuren sichern, jedoch kamen die Täter hier nicht hinein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell