Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: VW-Bus überschlägt sich nach Zusammenstoß

Bild-Infos

Download

Rahden (ots)

Um kurz nach halb sieben Uhr kam es am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Nuttelner Straße / Hindenburgdamm / Nuttelner Damm in Rahden zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen.

Zuvor beabsichtigte eine 31-jährige Kia-Fahrerin aus Rahden nach ersten Erkenntnissen vom Hindenburgdamm kommend auf die Nuttelner Straße in Richtung Tonnenheide einzubiegen. Hierbei kollidierte ihr Fahrzeug mit dem VW-Bus eines Fahrers (64) aus Lübbecke, der zusammen mit einer 63-jährigen Beifahrerin aus Hüllhorst die Nuttelner Straße in Richtung Wehe befahren hatte.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der VW und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurden die beiden Insassen schwer verletzt. Mit Hilfe von Ersthelfern konnten sich beide Personen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Kia-Fahrerin sowie ihre Beifahrerin (34) blieben unverletzt.

Alarmierte Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, lieferten die beiden verletzten Personen in die Krankenhäuser Lübbecke und Rahden ein. Während des Einsatzes erschienen auch Kräfte der Feuerwehr am Unfallort. Die Nuttelner Straße wurde für die Unfallaufnahme circa eine Stunde voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell