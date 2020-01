Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen B58/ Rohrkamp; - Verletzte Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall -

Coesfeld (ots)

Ein 37-jähriger Selmer befuhr am 11.01.2019, gegen 19:45 Uhr, mit seinem Pkw die Straße Rohrkamp in Lüdinghausen und beabsichtigte nach links auf die Seppenrader Straße (B58) abzubiegen. Dabei übersah und missachtete er die Vorfahrt einer 31jährigen Lüdinghauserin, welche mit ihrem Fahrrad aus der, dem Rohrkamp gegenüberliegenden, Lindenstraße kam und geradeaus über die Seppenrader Straße fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Beteiligten, wobei sich die Fahrradfahrerin leicht am Bein verletzt.

