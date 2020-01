Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Capeller Straße/ Bullifahrer nach Unfall gesucht - Korrekturmeldung

Coesfeld (ots)

In der Unfalldarstellung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der unbekannte Bullifahrer hat seine Fahrt bereits fortgesetzt, als die Jugendliche aufstand und erst danach hat auch sie ihre Fahrt fortgesetzt.

Ursprungsmeldung: Nordkirchen, Südkirchen, Capeller Straße / Bullifahrer nach Unfall gesucht

In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in Lüdinghausen nach dem Fahrer eines weißen Bulli. Eine 16-jährige Südkirchenerin befuhr mit ihrem Pedelec die Capeller Straße in Richtung Ortskern. An einer Fahrbahnverengung kam ihr ein weißer Bulli entgegen. Diesem wich die Pedelecfahrerin aus und kam zu Fall. Der Fahrer des Fahrzeuges hielt kurz an und schaute aus seinem Fenster. Als die Jugendliche auf ihr Fahrrad stieg und davon fuhr, setzte auch der Bullifahrer seine Fahrt fort ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Die Polizei bittet nun den Fahrer sowie weitere Zeugen sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell