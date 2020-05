Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallverursacher geflüchtet

Zeugen gesucht!

Cochem (ots)

Am 12.05.2020, in der Zeit von 11.00 bis 11.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Marienkrankenhaus Cochem entlang der Zufahrtstraße zur Notaufnahme geparkten, anthrazitfarbenen Pkw Ford Fiesta. Der Unfallort liegt unmittelbar vor dem Eingang zum Medizinischen Versorgungszentrum Cochem_Zell. Zeugen bzw. auch der Verursacher werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Cochem, Tel. 02671/9840, in Verbindung zu setzen.

