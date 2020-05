Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Versuchter Handtaschenraub in Mayen

Mayen (ots)

Mayen. Am 11.05.2020 wurde eine 44-jährige Frau Opfer eines versuchten Handtaschenraubes. Die Tat ereignete sich gegen 10:00 Uhr auf dem Mayener Marktplatz in der Nähe der Bäckerstraße. Ein bislang unbekannter Mann versuchte der Geschädigten gewaltsam die mitgeführte Handtasche zu entreißen. Nachdem dies aufgrund der Gegenwehr nicht gelang, flüchtete er über die Bäckerstraße in Richtung der Straße Im Preul. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- dunkelhäutig - ca. 18 - 20 Jahre alt - ca. 1,85m groß - schmale Figur - dunkel gekleidet - führte einen Rucksack mit sich

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen entgegen. Tel.: 02651 / 801-0 E-Mail: kimayen@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell