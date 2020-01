Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in Wohnhäuser

Hückelhoven-Doveren (ots)

Zwischen Freitag (20. Dezember) und Donnerstag (2. Januar) brachen Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses an der Straße Auf dem Kamp auf. Nachdem sie so ins Gebäude gelangt waren, hebelten sie weitere Zimmertüren auf und durchsuchten Schränke und Kommoden. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Auch an der Pfarrer-Thomas-Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag (2. Januar) die Tür eines Hauses aufgehebelt. Die Einbrecher durchwühlten auch hier sämtliche Schubladen und Schränke. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war noch nicht bekannt, was die Täter erbeuteten.

