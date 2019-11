Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Imbissstube

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch (20. November) in eine Imbissstube an der Heerstraße eingedrungen. Im Inneren brachen sie einen Spielautomaten auf und entwendeten daraus Bargeld.

