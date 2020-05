Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen Zug und Sprinter an unbeschranktem Bahnübergang in Urmersbach

Cochem (ots)

Am Montag, 11.05.2020, gegen 15.27 Uhr, kollidierte an einem unbeschrankten Bahnübergang in Urmersbach (Verbandsgemeinde Kaisersesch) ein Sprinter mit einem Personenzug, der aus Richtung Monreal in Richtung Kaisersesch fuhr.Im Zug waren lediglich Zugführer und Begleiter unterwegs. Im Sprinter eine 29 Jahre alte Fahrerin. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Die Fahrerin des Sprinters wurde vorsorglich mit Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die Zugstrecke wurde gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02671-984.0

E-Mail. poststelle.picochem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell