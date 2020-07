Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Nettetal- Kaldenkirchen (ots)

Am gestrigen Samstag, den 18.07.2020 um 17:40 Uhr befährt ein 74jähriger Kaldenkirchener mit seinem Fahrrad die Spitalstraße in Nettetal und gerät mit dem Vorderreifen gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw am Straßenrand. Dabei kommt er Fall. Beide Unfallbeteiligten einigen sich selbstständig vor Ort. Im weiteren Verlauf ruft der Fahrradfahrer seine Tochter an, die ihn anschließend zu sich nach Hause fährt. Dort angekommen, bricht er beim Verlassen des Pkws zusammen und übergibt sich. Ein RTW und ein Notarzt werden hinzugezogen. Diese verbringen ihn in das Franziskuskrankenhaus in Mönchengladbach. Dort verbleibt er vermutlich schwer verletzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell