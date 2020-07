Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Autofahrer missachtet Vorfahrt und fährt nach Kollision mit Pkw davon

Nettetal-Lobberich: (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine Verkehrsunfallflucht, die am Donnerstag um 09:45 Uhr auf der Steegerstraße passiert ist. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Lobberich war auf der Steegerstraße in Richtung Kempener Straße unterwegs- Ihm entgegen kam ein schwarzer Kleinwagen, der nach links in die Färberstraße einbog. Der Fahrer des Kleinwagens missachtete den vorfahrtsberechtigten Lobbericher und erfasste ihm beim Linksabbiegen. Nach der Kollision beschleunigte der Fahrer des Kleinwagens stark und fuhr in Richtung Markstraße davon. Es soll sich um einen männlichen Fahrer gehandelt haben. Der Lobbericher blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde beschädigt. Es ist zu vermuten, dass auch das unfallflüchtige Fahrzeug beschädigt ist. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich zu melden: Ist der schwarze Kleinwagen zur Unfallzeit eventuell bei seiner Flucht beobachtet worden? Auch Hinweise auf dunkle Kleinwagen, die seit gestern Vormittag plötzlich Unfallschäden aufweisen, nehmen die Ermittler gerne entgegen./ah (616)

