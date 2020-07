Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Randalieren ist keine gute Idee

Nettetal-Lobberich: (ots)

Dass es ohnehin keine gute Idee ist, zu randalieren, Flaschen um sich zu werfen und andere Menschen zu belästigen oder zu bedrohen, dürfte gemeinhin bekannt sein. Im aktuellen Fall war es allerdings eine ganz besonders schlechte Idee eines 20-jährigen Deutsch-Italieners ohne festen Wohnsitz in Deutschland, als er am Mittwochabend an einem Discounter auf der Johannes-Cleven-Straße mit genau solchem Verhalten auffiel. Der damit ausgelöste Polizeieinsatz führte den jungen Mann nun in Untersuchungshaft, denn die Einsatzkräfte stellten fest, dass der 20-jährige wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung mit Haftbefehl gesucht wurde. Nun kann er sich in der Haftanstalt beruhigen und dort auf sein Gerichtsverfahren warten, das eventuell noch mit dem Vorwurf der Bedrohung von Passanten aus dem gestrigen Einsatz angereichert werden könnte./ah (613)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell