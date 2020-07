Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Einbruchserie Am Hoerenbroich: Vorsicht vor vermeintlichen Schnäppchenkäufen bei gebrauchten Waren

Kempen-St. Hubert: (ots)

In der Nacht zu Mittwoch trieben Unbekannte ihr Unwesen auf der Straße Am Hoerenbruch. Bislang sind der Polizei vier Tatorte bekannt, bei denen die nächtlichen Einbrecher Garagen oder Gartenhäuser aufbrachen und Gartenwerkzeuge, Rasenmäher, Poolreinigungsroboter und Laubbläser stahlen. Aufgrund des Volumens dürfte der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgt sein. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen. Die Polizei vermutet, dass das Diebesgut auf Trödelmärkten oder im Internet zum Kauf angeboten wird und warnt daher noch einmal eindringlich davor, auf vermeintliche Schnäppchen dubioser Anbieter hereinzufallen. Schnell setzt man sich mit so einem Kauf der Gefahr aus, einer Hehlerei beschuldigt zu werden. Im Zweifel werden wir "Ihr Schnäppchen" sicherstellen, da man an gestohlenen Gegenständen kein Eigentum erwerben kann. Auf dem Kaufpreis bleiben sie somit sitzen und zudem droht auch noch eine Bestrafung wegen Hehlerei. Seien Sie daher beim Kauf gebrauchter und besonders preisgünstiger Angebote sehr achtsam und lassen Sie sich einen Eigentumsnachweis des Vorbesitzers übergeben./ah (612)

