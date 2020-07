Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Zeugen für Einbrüche gesucht

Duisburg (ots)

Einbrecher sind in Mündelheim und Meiderich in Wohnungen eingestiegen und haben dabei Schmuck, Bargeld sowie eine Spielekonsole gestohlen.

Als die Bewohner am Ehinger Berg in Mündelheim am Dienstag (7. Juli) gegen 21 Uhr nach Hause kamen, stellten sie fest, dass Unbekannte die Tür aufgebrochen und Goldschmuck gestohlen hatten. Als sie das Mehrfamilienhaus in der Nähe der Uerdinger Straße am Morgen gegen 6 Uhr verließen, war noch alles in Ordnung gewesen.

Ein 25 Jahre alter Duisburger meldete am gleichen Tag, dass Täter in der Zeit zwischen 4 Uhr und 15:30 Uhr in seine Wohnung auf der Wiesbadener Straße in direkter Nähe zu einer Grundschule eingebrochen sind. Die Diebe nahmen neben Bargeld auch eine Spielekonsole mit.

Das Kriminalkommissariat 14 sucht für beide Einbrüche Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg zu wenden.

