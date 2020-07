Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Passanten halten mutmaßlichen Goldkettendieb fest

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (6. Juli, 13:30 Uhr) soll ein 18-Jähriger versucht haben zwei vergoldete Ketten in einem Schmuckgeschäft an der Rathausstraße zu stehlen. Er soll zunächst den 52 Jahre alten Geschäftsinhaber aufgefordert haben, sie ihm zu zeigen und dann damit aus dem Laden gerannt sein. Der 28-jährige Sohn des Geschäftsinhabers sagt, er habe versucht ihn im Eingangsbereich zu stoppen. Der mutmaßliche Räuber stieß ihn aber zu Boden. Einige Meter weiter stoppten einige Passanten den Tatverdächtigen und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Er wird im Laufe des Dienstags (7. Juli) auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt.

