Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Trickdiebinnen bestehlen Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Duisburg

Bereits am Donnerstag (2. Juli, 12 Uhr) trieben Trickdiebinnen am Salzburger Platz ihr Unwesen. Zwei Frauen schellten bei einer Seniorin und baten um einen Briefumschlag sowie einen Stift. Sie gaukelten vor, einer Nachbarin im Haus Geld hinterlassen zu wollen. Die 82-Jährige ließ die Frauen hinein. Dann verwickelte eine Unbekannte sie in ein Gespräch, während die zweite sich in der Wohnung umschaute. Nachdem der Umschlag beschriftet war, verließen die beiden Diebinnen sie wieder. Am Nachmittag stellte die Seniorin fest, dass ihr Schmuck fehlte. Das Duo soll circa 25 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß gewesen sein. Beide hatten dunkle Haare. Eine Frau trug eine Jeans.

