Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet/Homberg: Betrüger am Telefon - Polizei warnt vor dreisten Maschen

Duisburg (ots)

Ob als Bankmitarbeiter, Angestellter eines Gewinnspielunternehmens oder falscher Enkel - Telefonbetrüger können äußerst kreativ sein. Die Unbekannten verwickeln Senioren häufig in ein Gespräch - Dabei schildern sie ihnen durchdachte Geschichten und haben auf jede Rückfrage eine Antwort parat. Ist das Vertrauen erst einmal gewonnen, wittern die Anrufer ihre Chance, die Unwissenden um ihr Geld zu bringen.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich nicht auf solche Anrufer ein und bleiben Sie skeptisch. Im Zweifel legen Sie auf und rufen Ihre Bank oder den Enkel selbst an. Anschließend informieren Sie die Polizei.

Zuletzt hat am Donnerstag (2. Juli) in Homberg ein Betrug seinen Anfang genommen, als ein vermeintlicher Bankmitarbeiter bei einer 85-Jährigen angerufen hat. Der Betrüger erkundigte sich, ob er etwas für sie tun könne. Als die Seniorin sagte, dass sie Schwierigkeiten habe, das Geld auf dem Sparbuch ihres verstorbenen Mannes zu nutzen, erkannte der Täter seine Chance. Er gaukelte vor, dass die Duisburgerin 10.000 Euro von ihrem Konto abheben müsste, um ein neues Sparbuch eröffnen zu können um das Geld auf dem Sparbuch ihres Mannes zu nutzen. Die Seniorin hob die Summe ab. Am nächsten Tag kam, wie zuvor angekündigt, ein vermeintlicher Bankmitarbeiter zu ihr nach Hause und holte das Bargeld ab. Dass es ein Betrug war, fiel am Freitagmorgen auf, als sie zu einem angeblichen Termin bei ihrer Bank erschien.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell