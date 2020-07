Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Rollerfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (2. Juli, 14:35 Uhr) musste die Polizei wegen eines Unfalls die Eisenbahnstraße in beide Richtungen für etwa eine Stunde sperren: In Höhe des Friedhofs waren ein Roller und ein Auto zusammengestoßen. Beide fuhren in Richtung Verteilerkreis. Der 75 Jahre alte Mann auf dem Roller soll den 76-jährigen Autofahrer beim Spurwechsel übersehen haben. Der Rollerfahrer stürzte und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an das Verkehrskommissariat 21 zu wenden: 0203/2800.

