POL-DU: Fahrn: Autofahrer missachtet Polizei und fährt gegen ein Häuserwand

Ein VW-Passatfahrer hat am Montagabend (1. Juni, 21:45 Uhr) nicht auf die Anhaltezeichen der Polizisten reagiert, als sie den 50-Jährigen auf der Büsackerstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüfen wollten. Er beschleunigte, fuhr über rote Ampeln und missachtete infolge alle polizeilichen Zeichen wie Blaulicht oder Martinshorn. Die Beamten verfolgten den VW, bis er an der Lehnackerstraße gegen eine Häuserwand fuhr. Der 50-jährige Fahrer und sein 57-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus, in dem Ärzte beide ambulant behandelten. Bei der Überprüfung des Wagens und der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat und der VW nicht für den Straßenverkehr zugelassen war. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Die Hauswand weist nur geringe Schäden auf. Der Fahrer muss sich jetzt unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

