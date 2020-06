Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Von vermummten Personen angegriffen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (30. Mai, 1:20 Uhr) einen 52-Jährigen auf der Hufstraße überfallen. Sie schossen mit einer Gaspistole in seine Richtung, schlugen auf ihn ein und flüchteten. Sein Sohn hörte die Geräusche, fand seinen Vater vor der Haustür und rief die Rettungskräfte. Sie brachten den 52-Jährigen ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Männern machen können. Hinweise bitte an die Kripo (KK 34) unter 0203 2800.

