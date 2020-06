Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Walsum: Polizei sucht Zeugen für Wohnmobildiebstahl

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag (28. Mai) bis Freitagmorgen (29. Mai) ein hochwertiges Wohnmobil gestohlen, welches auf der Bürgermeister-Stapp-Straße geparkt war. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein zweieinhalb Jahre alten Knaus Van Tourer mit dem Teilkennzeichen DIN-S in der Farbe grau-beige. An der Beifahrerseite hat der Wagen über die gesamte Länge eine Kassettenmarkise montiert. Die Polizei sucht Zeugen, die das Wohnmobil gesehen seit Freitag gesehen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Interessant ist für die Kripo ebenfalls, ob sich jemand das geparkte Fahrzeug zuvor genauer angeschaut hat. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 unter 0203 2800 entgegen.

