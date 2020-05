Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Brände, Schlägereien, Verkehrsunfälle

Leichtverletzter Motorradfahrer

Am Samstagmittag ist es in der Beethovenstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer gekommen. Gegen 12.40 Uhr befuhr ein 57 -Jähriger mit seinem Kraftrad der Marke BMW die Beethovenstraße in Richtung Karlstraße. Auf Höhe der Konradin-Kreutzner-Straße kam er zu weit nach rechts, blieb mit seinem Seitenkoffer an einem parkenden Audi hängen und kam zu Fall. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Reutlingen (RT): Bei Einbruch gestört

In der Nacht zum Sonntag sind drei bislang unbekannte Täter in einen Imbiss in der Metzgerstraße eingebrochen. Gegen 00.15 Uhr verschafften sie sich über ein Küchenfenster Zutritt zum Objekt. Im Inneren durchsuchten sie erfolglos den Kassenbereich nach Wertsachen. Schließlich versuchten sie einen Kaffeevollautomaten aus dem Imbiss zu schaffen. Dies verursachte jedoch derart Lärm, dass der Pächter und sein Sohn, welche im selben Gebäude wohnhaft sind, aufmerksam wurden und nach unten gingen. Beim Herantreten an die Täter flüchteten diese umgehend in verschiedene Richtungen. Der Sohn des Pächters verfolgte noch einen der Flüchtenden, konnte ihn jedoch nicht mehr einholen. Auf der Flucht warf dieser noch einen Schraubendreher in einem Mülleimer in der Wilhelmstraße und rannte dann weiter in Richtung Albtorplatz. Das Diebesgut blieb am Tatort zurück. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Spuren am Tatort wurden von Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert.

Wannweil (RT): Einbruch vereitelt

In der Nacht auf Sonntag um 01.10 Uhr haben sich ein 18 -Jähriger und zwei 19 -Jährige Zutritt zu einer Garage in der Dorfstraße verschafft und versucht, dort abgestellte Krafträder im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden. Verhindert wurde dies, da der Sohn und ein Bekannter des Besitzers der Garage zufällig vorbeikamen und zwei der Täter festhalten konnten. Im Rahmen dessen kam es noch vor dem Eintreffen der Polizei zu einer tätlichen Auseinandersetzung, bei der sich der 18 -Jährige und der Sohn des Garagenbesitzers leichte Verletzungen zuzogen. Der dritte Täter flüchtete, konnte aber im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der acht Streifenwagenbesatzungen beteiligt waren, in Tatortnähe festgenommen werden. Die Spurensicherung übernahmen Spezialisten der Kriminalpolizei. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Garage kann noch nicht beziffert werden.

Bad Urach (RT): Brand im Wohnzimmer

Am Sonntagmorgen ist es in der Eichhaldestraße zu einem kleinen Brand im Wohnzimmer einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses gekommen. Gegen 05.00 Uhr geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Sofa in Brand, sodass der Zimmerrauchmelder Alarm schlug. Der Brand konnte noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch einen Bewohner selbst gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt und am Sofa entstand lediglich geringer Sachschaden. Durch die Feuerwehr von Bad Urach, welche mit fünf Fahrzeugen vor Ort war, mussten nur noch geringe Nachlösch- und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Rettungsdienst, welcher mit zwei Fahrzeugen vor Ort war, konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken.

Esslingen (ES): Angebranntes Essen

Am Samstag gegen 11.25 Uhr sind die Rettungskräfte zu einer Wohnung in der Kolpingstraße ausgerückt, weil von dort eine erhebliche Rauchbildung gemeldet worden war. Vor Ort wurde festgestellt, dass die 76 -jährige Bewohnerin das Essen auf dem Herd vergessen hatte, was zu der starken Rauchentwicklung führte. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Lichtenwald (ES): Vorfahrtsverletzung

Am Samstag gegen 13.40 Uhr ist es an der Schlichtener Kreuzung zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden ist. Der 39 - jährige Fahrer eines Pkw VW Passat befuhr die K 1209 von Manolzweiler kommend und missachtete an der Einmündung zur L 1151 die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem von einer 31 -jährigen Frau gefahrenen Pkw Mitsubishi Space Star. Diese befuhr die bevorrechtigte L 1151 von Lichtenwald kommend in Richtung Schlichten. Der Mitsubishi wurde so stark beschädigt, dass er von der Unfallstelle abgeschleppt werden musste.

Ostfildern-Nellingen (ES): Schlägerei an Haltestelle

Am Samstag gegen 20.40 Uhr ist es an der U-Bahn-Haltestelle Technische Akademie zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem bislang Unbekannten und einem 40 -jährigen Mann gekommen. Bereits im Vorfeld soll es in der U 7 ab der Haltestelle S-Sillenbuch zunächst zu einer verbalen und dann auch handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Nachdem der 40 -Jährige an der Haltestelle Technische Akademie ausgestiegen war, wurde er von dem Unbekannten auf dem Bahnsteig niedergeschlagen und am Boden liegend mehrfach getreten. Der bislang ebenfalls unbekannte Begleiter des Beschuldigten sowie mehrere Zeugen gingen dann offensichtlich dazwischen, worauf der Beschuldigte und sein Begleiter in die eintreffende U8 einstiegen und wieder in Richtung Stuttgart wegfuhren. Der 40 -Jährige musste zur Versorgung seiner erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Baustellencontainer aufgebrochen

Vermutlich bereits in der Nacht zum 01. Mai sind im Gewann Stützle beim Zeppelindenkmal zwei Baustellencontainer aufgebrochen worden. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, ob aus den Containern etwas entwendet wurde. Beide Container wurden zusätzlich sowohl außen wie innen mit einem blauen Farbspray verunstaltet, so dass sich allein der hierdurch entstandene Sachschaden auf 1.500 Euro beläuft.

Nürtingen (ES): Schlägerei

Am Sonntag gegen 01.20 Uhr ist es im Bereich der Schafstraße / Neuffener Straße zu einer Schlägerei zwischen mindestens drei Personen gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde in einem Gebäude in der Schafstraße die Geburt eines Kindes gefeiert. Hierauf klopfte ein 37 -jähriger mit einem Messer bewaffneter Mann an der Eingangstür. Nachdem geöffnet wurde, kam es sofort zu einem Gerangel, in dessen Verlauf es gelang, den 37- Jährigen aus dem Haus zu drängen. Auf der Neuffener Straße setzte sich die Auseinandersetzung fort, wobei der 37 -Jährige zu Boden geschlagen und dann offensichtlich von mehreren Personen getreten wurde. Er musste anschließend zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Laufe der eingeleiteten Überprüfungen ergaben sich Hinweise, dass ein 25 -Jähriger und ein ebenfalls 37 -Jähriger in die Schlägerei verwickelt waren. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen.

Kirchheim unter Teck (ES): Gestürzter Pedelec-Fahrer

Aufgrund eines Fahrfehlers ist es am Samstag kurz nach 21.00 Uhr an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Isolde-Kurz-Straße / Lindorfer Straße zum Sturz eines 30 -jährigen Pedelec-Fahrers gekommen. Er musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Balingen (ZAK): Brand in Abzugsanlage

In der Hermann-Bergstraße ist es am Samstag kurz nach 17 Uhr an einem Restaurant zu einem Brand gekommen. An der außerhalb des Gebäudes angebrachten Abzugsanlage war es aufgrund der nicht fachgerechter Installation zum Brand gekommen. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. In der Folge trug die Feuerwehr noch das Isolierungsmaterial des Gebäudes im Bereich der Abzugsanlage ab, da dort die Gefahr von Glutnestern bestand. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

