Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Wer ist der Eigentümer dieses Fahrrades?

Delmenhorst (ots)

Die Polizei sucht den Eigentümer des auf dem Foto abgebildeten Fahrrades, welches in der Wagnerstraße in Nordenham vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt war. Durch eine Zeugin wurde ein Täter am 15. Dezember 2019 bei dem Versuch beobachtet, dieses Fahrrad zu entwenden. Die Polizeibeamten stellten das Fahrrad zwecks Eigentümerermittlung sicher. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad der Marke "Noblesse", bei dem die Schutzbleche mit roter Farbe besprüht sind. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/99810 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen. Ein Eigentumsnachweis ist erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

