Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 090519-442: Bei Tageswohnungseinbruch Alarm ausgelöst

Bergneustadt (ots)

Von einer Alarmanlage vertrieben wurden am Mittwoch (8. Mai) unbekannte Einbrecher. Gegen 14.20 Uhr hatten Anwohner im Burstenweg eine Alarmanlage gehört und die Polizei verständigt. Als diese am Tatort eintraf, waren die Einbrecher bereits getürmt. Den Alarm hatten sie ausgelöst, als sie auf der Rückseite eines Einfamilienhauses ein Fenster aufhebelten. Die Alarmanlage verhinderte offenbar weiteren Schaden, da die Täter nicht mehr in das Haus einstiegen sondern flüchteten. Hinweise zu dem Einbruch richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990. Scheuen Sie sich nicht, bei verdächtigen Beobachtungen die Notrufnummer 110 zu wählen. Einbrecher benötigen nur wenige Minuten für einen Einbruch und jede Minute zählt, um ihnen das Handwerk zu legen.

