Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080519-441: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Gummersbach (ots)

Einen 39-Jährigen aus Gummersbach hielt eine Polizeistreife am am Dienstag (7. Mai) gegen 23.30 Uhr auf der Kölner Straße in Derschlag an. Mit der Ausrede, er hätte seinen Führerschein wohl zu Hause vergessen, kam der Autofahrer allerdings nicht weit. Nachdem eine Recherche in den polizeilichen Datenbanken zum Ergebnis führte, dass der 39-Jährige nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt, gab er diesen Umstand zu; ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

