Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Auswirkungen des Sturmtiefs "Sabine" im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Delmenhorst (ots)

Das Sturmtief "Sabine" hat sich auch im Bereich der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch gezeigt. Insgesamt wurden 73 Einsätze in den genannten Bereichen verzeichnet; davon 11 in der Stadt Delmenhorst, 33 Einsätze im Landkreis Oldenburg und 29 Einsätze im Landkreis Wesermarsch.

Herausragend war der Stromausfall im Wesertunnel, der am Sonntag, den 09. Februar 2020, gegen 23:35 Uhr in Folge des Sturms ausgelöst wurde. Ursächlich für den Stromausfall waren Teile eines Gitters, die sich gelöst haben und ungünstig nach innen in die Betriebsräumlichkeiten geweht wurden, wo sie dann gegen einen großen Transformator gestoßen sind. Durch den dadurch ausgelösten Kurzschluss, ist in der gesamten westlichen Seite des Tunnels der Strom ausgefallen, sodass Beleuchtungs-, Verkehrsleit- und Überwachungsfunktionen infolgedessen nicht mehr zu Verfügung standen, so dass der Tunnel gesperrt werde musste. Die Straßenmeisterei Brake sperrte den Wesertunnel und forderte das Technische Hilfswerk zum Aufbau einer Notstromversorgung an. Die Vollsperrung im Wesertunnel wird noch bis voraussichtlich 15:00 Uhr aufrechterhalten werden müssen.

Weiterhin wurde am Montag, den 10. Februar 2020, gegen 01:20 Uhr ein Baum durch den Sturm entwurzelt und lag quer auf der "Am Bahndamm" in Hude. Durch die Feuerwehr Hude wurde der Baum zersägt, sodass die Fahrbahn wieder freigegeben werden konnte. Auch in Delmenhorst, Wildeshausen und Nordenham stürzten Bäume auf die Fahrbahn und beschädigten zum Teil auch Fahrzeuge. Die Bäume wurden ebenfalls durch die Feuerwehren der Städte von der Fahrbahn beseitigt.

Die Polizei Delmenhorst verzeichnete allerdings im Allgemeinen keine größeren Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs durch das Sturmtief und die damit verbundenen Einsätze. Durch Bäume oder Ampeln versperrte Straßen wurden zeitnah wieder freigeräumt.

