Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Harpstedt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer hat am Sonntag, den 09. Februar 2020, einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Geschädigte hat ihren blauen Skoda mit Oldenburger Zulassung gegen 12:00 Uhr am Fahrbahnrand der Straße "Auf dem Esch" ordnungsgemäß abgestellt. Gegen 13:50 Uhr hat sie dann eine Beschädigung an der linken Seite des Fahrzeughecks festgestellt. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist vermutlich bei dem Versuch an dem blauen Skoda vorbeizufahren, gegen diesen gestoßen. Personen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

