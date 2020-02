Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: 70-Jähriger überrascht Einbrecher in Gartenlaube +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zwei derzeit unbekannte Personen sind in der Zeit von Mittwoch, den 05. Februar 2020, 09:00 Uhr, bis Freitag, den 07. Februar 2020, 09:30 Uhr, in zwei Gartenlauben des Kleingartenvereins in der Straße "An den Wurten" in Nordenham, Ortsteil Einswarden, eingebrochen. In beiden Fällen sind sie durch Einschlagen der Fenster in die Parzellen gelangt. Als der Besitzer eine der Parzellen betreten wollte, stieß er auf eine männliche und eine weibliche Person, die unvermittelt die Flucht ergriffen. Der 70-jährige Besitzer hielt die Frau fest, um sie an der Flucht zu hindern, woraufhin er von der männlichen Person körperlich angegriffen wurde. Dabei wurde er leicht verletzt. Eine sofortige medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Beide Täter waren um die 20 Jahre alt. Die Frau hatte langes braunes Haar und trug eine rote Jacke. Der Mann hingegen hatte kurzes blondes Haar und trug eine Regenjacke. Aus beiden Gartenlauben wurde kein Diebesgut erlangt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 350 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen oder weitere Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (166829).

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell