Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Vandalen brachen in Kindergarten und Grundschule ein

Duisburg (ots)

Eine 51-jährige Zeugin alarmierte am frühen Sonntagmorgen (31. Mai, 6 Uhr) die Polizei, weil sie bei der Gassirunde mit ihrem Hund auf der Albert-Schweitzer-Straße die Alarmanlage des dortigen Kindergartens hörte. Die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung überprüfte das Gebäude. Die Beamten stellten fest, dass Unbekannte gewaltsam in die Räume des Kindergartens eingedrungen waren und Vorhänge angezündet hatten. Offensichtlich hatten es sich die Täter dann anders überlegt und das Feuer wieder gelöscht - mit Feuerlöschern, die aus der benachbarten Grundschule stammten, in der die Einbrecher ebenfalls waren. Ob noch weitere Dinge entwendet wurden, steht bislang nicht fest. Nach Auskunft der Kindergartenleitung war am vergangenen Freitag (29. Mai) bis 15 Uhr noch alles in Ordnung gewesen. Das Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen, die Angaben zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können (Rufnummer: 0203 2800).

