Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Polizisten beweisen den richtigen Riecher - Mutmaßlicher Dealer gefasst

Duisburg (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle führte am Donnerstag (2. Juli, 18:25 Uhr) auf der Kurfürstenstraße dazu, dass Polizisten einen 18-jähriger Beifahrer eines Daimler-Benz mit Drogen erwischt und vorläufig festgenommen haben. Als die Beamten das Auto kontrollierten, stieg ihnen starker Cannabisgeruch in die Nase. Beim Beifahrer fanden sie Cannabis, Kokain und Bargeld. Wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln nahmen die Ordnungshüter den 18-Jährigen vorläufig fest. Er wird am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell