Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Senior schlägt Räuber in die Flucht

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (3. Juli, gegen 16:50 Uhr) haben zwei Unbekannte versucht, Senioren in einer Parkanlage an der Ecke Königsberger Allee/Zieglerstraße zu überfallen. Mit einem Messer bedrohten sie einen 90-Jährigen auf einer Parkbank und forderten Geld. Der Senior schlug die beiden Männer mit seinen Walking-Stöcken in die Flucht. Wenige Meter weiter versuchten sie wieder Geld von einem 80-Jährigen zu erpressen. Ihm kam ein 30-jähriger Zeuge zu Hilfe, der die beiden Verdächtigen verjagte. Sie rannten in Richtung Heckenstraße davon. Die Polizei sucht jetzt nach zwei etwa 1,70 Meter großen und dunkelhaarigen Männern. Einer soll eher schlank gewesen sein und einen blauen Jogginganzug getragen haben; der andere war laut Beschreibung dicker und hatte einen schwarz-roten Jogginganzug an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell