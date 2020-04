Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebe nutzten Abwesenheit

53881 Euskirchen-Roitzheim (ots)

Unbekannte nutzten die Abwesenheit am Sonntagnachmittag (15 bis 19.30 Uhr) eines Mieters aus, um in dessen Wohnung an der Sonnenblumenstraße einzudringen. Offensichtlich hatten Diebe die Wohnungstür aufgebrochen und anschließend alle Räume durchsucht. Aufgefundenes Bargeld, sämtliche Papiere für einen Roller und zwei Mobiltelefone nahmen die Diebe mit.

