Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Fußgängerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein 27-jähriger Fahrer eines Kleintransporters hat am Dienstag (7. Juli, 13:20 Uhr) beim Abbiegen von der Grabenstraße nach links auf die Koloniestraße eine 17-jährige Fußgängerin übersehen. Der Renault stieß mit der Jugendlichen zusammen, als sie an der Ampel die Straße überqueren wollte. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht. Das Verkehrskommissariat 22 sucht Zeugen des Unfalls, die sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden können.

Original-Content von: Polizei Duisburg