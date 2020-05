Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Sägewerk - Wohn- und Betriebsgebäude gerät in Brand - keine verletzten Personen - hoher Sachschaden - Folgemeldung

Freiburg (ots)

Landkreis Emmendingen

Stadt Elzach, Ortsteil Hinterprechtal

Am 22.05.2020, gegen 17:30 Uhr meldete ein Anrufer über Notruf einen Brand in einem Sägewerk in Elzach.

Die eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass ein Gebäude auf dem Betriebsgelände eines Sägewerkes in Vollbrand stand. Es handelt sich um ein älteres Gebäude, in dem neben dem Wohnbereich im Wirtschaftsteil wohl mehrere Arbeitsmaschinen, unter anderem eine Hobelanlage untergebracht waren.

Der Wirtschaftsteil des Gebäudes brannte komplett nieder. Der Dachstuhl des Wohnbereiches wurde ebenfalls durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch das beherzte Eingreifen der Feuerwehr konnten Teile des Gebäudes vor dem Ausbrennen gerettet und zudem ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden.

Personen wurden durch den Brand glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens einer Million Euro.

Die Brandursache ist bislang unklar. Der Polizeiposten Elzach hat die Ermittlungen übernommen. Eine technische Ursache kann nicht ausgeschlossen werden.

FLZ/mt

Erstmeldung:

Brand in Sägewerk - Betriebsgebäude gerät in Brand - bislang kein Hinweis auf verletzte Personen - Erstmeldung

Landkreis Emmendingen

Stadt Elzach, Ortsteil Hinterprechtal

Am 22.05.2020, gegen 17:30 Uhr meldete ein Anrufer über Notruf einen Brand in einem Sägewerk in Elzach.

Die eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass ein Betriebsgebäude eines Sägewerkes in Vollbrand stand. Es handelt sich um ein älteres Gebäude, in dem neben einem Hobelwerk wohl auch ein Wohnbereich untergebracht war.

Derzeit ist eine starke Rauchentwicklung zu verzeichnen. Soweit bislang bekannt besteht keine Gefahr für die Anwohner, da der Rauch gerade nach oben zieht.

Stand: 18:20 Uhr

Es wird nachberichtet.

FLZ/mt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell