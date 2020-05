Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt: Kraftstoffdiebstahl aus Pkw - Polizei nimmt Tatverdächtige nach Zeugenhinweis fest

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Festnahme von drei Tatverdächtigen nach Kraftstoffdiebstahl Festnahmezeit: 07.05.2020, 01:00 Uhr Drei Männer im Alter von 18, 19 und 22 Jahren wurden in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag festgenommen, nachdem sie aus einem Pkw-Tank Kraftstoff gestohlen hatten. Ein Zeuge meldete sich in der Nacht bei der Polizei und teilte mit, dass er auf dem Parkplatz der Hephata-Klinik in der Schimmelpfengstraße einen verdächtigen Pkw bemerkt habe, welcher in Zusammenhang mit Kraftstoffdiebstählen vor einigen Tagen stehen könnte. Bei dem Pkw solle es sich um einen roten Seat mit Hersfelder Kennzeichen handeln. Dieser Pkw wurde von den alarmierten Polizeibeamten wenig später in der Landgraf-Philipp-Straße in Ziegenhain angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass das Pkw-Kennzeichen als gestohlen gemeldet war und nicht an den angehaltenen Pkw gehört. Im Fahrzeug saßen drei Männer aus Bad Wildungen und Gudensberg, welche festgenommen wurden. In dem Seat wurden Utensilien zum Bohren und das Abzapfen von Kraftstoff gefunden. Den drei Tatverdächtigen werden 5 Kraftstoffdiebstähle im Bereich Schwalmstadt zur Last gelegt. Bei diesen Taten entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro und sie erbeuteten Kraftstoff im Wert von 200,- Euro. Die Ermittler prüfen zurzeit, ob die Tatverdächtigen für weitere Kraftstoffdiebstähle in Bad Wildungen, Fritzlar, Gudensberg und Wabern als Täter in Frage kommen. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

