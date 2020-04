Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vandalismus/Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Am Osterbegsee, Hotel am See, Zeitraum: 15. April bis 21. April 2020. Durch Eigentümer vom Hotel am See wurde festgestellt, dass eine Sicherheitsscheibe vom Hotelrestaurant mittles Steinwurf beschädigt wurde. Die Scheibe splitterte und der nun angerichtete Schaden wurde auf 1000.-Euro geschätzt. Zeugenhinweise bzw. schdienlienlich Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, melden.

