Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Autofahrer

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee - Dienstag, 28.04.2020, 23.15 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Dienstag gegen 23.15 Uhr befuhr eine 18 Jahre alte Autofahrerin die Rückingsallee in Richtung Seesener Landstraße. Hier fuhr die Seesenerin auf einen Pkw zu, der mittig auf der Kreuzung vor der Rhumebrücke stand. Der Fahrer saß am Steuer und schlief offensichtlich. Die junge Frau verständigte die Polizei.

Die Besatzung einer Funkstreife der Northeimer Polizei stellte wenige Minuten später fest, dass der 25 Jahre alte Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Test wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille ermittelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den aus dem Raum Hofgeismar stammenden Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

