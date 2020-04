Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verdächtiger macht sich an Fahrzeugen zu schaffen

Mönchengladbach (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstag, 28. April, gegen 8 Uhr morgens im Stadtteil Schmölderpark an der Dahlener Straße beobachtet, wie eine Person sich an mehreren geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte, an den Türgriffen zog und gegen die Fensterscheiben drückte. Er alarmierte sofort die Polizei.

Beamte konnten die verdächtige Person, einen 49-jährigen Mann, noch auf der Eisenbahnstraße stellen. Er versuchte, sich der polizeilichen Maßnahme durch Flucht zu entziehen, konnte aber von den Polizisten daran gehindert werden. Dabei leistete der Mann Widerstand. Sowohl der 49-jährige Verdächtige als auch eine 23-jährige Polizeibeamtin erlitten leichte Verletzungen. Ein Fahrzeugbesitzer zeigte eine Sachbeschädigung an seinem Wagen an. Gegen den 49-Jährigen wurden Anzeigen wegen dieses Deliktes und wegen der Widerstandshandlung geschrieben. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell