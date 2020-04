Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugin entdeckt gestohlenes Kleinkraftrad

Mönchengladbach (ots)

Eine Zeugin hat am Montag, 27. April, gegen 8.45 Uhr ein Kleinkraftrad auf einem Feld in Bonnenbroich-Geneicken an der Bonnenbroicher Straße entdeckt und die Polizei informiert.

Es stellte sich heraus, dass dieses schwarze Kleinkraftrad im Zeitraum zwischen Sonntag, 26. April, 20 Uhr, und Montag, 27. April, 5 Uhr, an der Dohler Straße entwendet worden war.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

