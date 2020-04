Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Starkstromkabel an Kindergarten entwendet

Mönchengladbach (ots)

Zum wiederholten Male sind an einem Kindergarten in Wickrath an der Voigtshofer Allee Starkstromkabel an den Containern entwendet worden.

Die jüngste Tat muss im Zeitraum zwischen Montag, 27. April, 16 Uhr, und Dienstag, 28. April, 8.45 Uhr, begangen worden sein. Die Täter dürften eine von ihnen mitgebrachte Leiter oder Trittleiter benutzt haben, um an die Kabel zu gelangen. Vermutlich sind sie über die Rückseite auf das umzäunte Gelände gelangt.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte unter der Rufnummer 02161-290 die Polizei Mönchengladbach anrufen. (ds)

