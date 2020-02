Polizei Essen

POL-E: Essen: Ladendetektiv überführt Dieb - Beschleunigtes Verfahren 45329 E-Altenessen-Nord:

Essen (ots)

Ein Ladendetektiv überführte Donnerstagnachmittag (6. Februar) einen Dieb in Altenessen. Gegen 17:50 Uhr geriet ein "Kunde", in einem Lebensmittelgeschäft auf der Altenessener Straße, in den Fokus des Angestellten. Der 38-Jährige beobachtete den Verdächtigen, wie dieser Elektronikteile wie Lautsprecher und Powerbank aus den Verpackungen nahm und diese in seiner Kleidung verstaute. Danach verließ er mit der versteckten Beute das Geschäft. Der Detektiv folgte ihm und sprach ihn draußen an. Eine alarmierte Streife nahm den Ladendieb vorläufig fest. Er hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz und blieb über Nacht im Polizeigewahrsam. Heute erließ das Gericht gegen den 31-Jährigen, im Rahmen des beschleunigten Verfahrens, einen Haftbefehl. / MUe.

