POL-UL: (UL) Laichingen - Schiebtür beschädigt

Nach einer Sachbeschädigung am Samstag in Laichingen ermittelte die Polizei zwei Verdächtige.

Ulm (ots)

Am Montag ging bei der Polizei in Laichingen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung ein. Wie ein Zeuge mitteilte, sollen sich in der Nacht zum Samstag zwei Männer an einem Gebäude in der Radstraße zu schaffen gemacht haben. Die Personen sollen eine Schiebetür gewaltsam aufgedrückt haben. Noch am Montag hatte die Polizei zwei Verdächtige im Alter von 15 und 18 Jahren ermittelt. Sie sehen jetzt Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung entgegen. Wie hoch der entstandene Schaden an der Tür ist, weiß die Polizei noch nicht.

