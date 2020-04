Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubter Klavierunterricht - Nachtrag zur Berichterstattung vom 28.04.2020 - 11:41

Northeim (ots)

Northeim - Montag, 27.04.2020, 15.00 Uhr

NORTHEIM (fal) - Einem anonymen Hinweis zu Folge, sollte entgegen der geltenden Beschränkungen in einem Wohnhaus der Kernstadt gewerblicher Klavierunterricht erteilt werden. Bei einer Überprüfung bestätigte sich der Hinweis. Die Klavierlehrerin wurde aufgefordert, bis zur Aufhebung der aktuellen Beschränkungen keinen weiteren Unterricht mehr zu erteilen. Wegen Verstoßes gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung und das Infektionsschutzgesetz wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die geltenden Beschränkungen unterliegen derzeit einem ständigen Wandel. So auch in diesem Fall. Zwischenzeitlich liegt eine aktuelle Handlungsempfehlung des Landkreises Northeim der Polizeiinspektion Northeim vor. In dieser Handlungsempfehlung ist die von der Klavierlehrerin ausgeübte Tätigkeit wieder gestattet. Das Ordnungswidrigkeitenverfahren wird dementsprechend bearbeitet. Die Frau darf unter Beachtung bestimmter Beschränkungen Klavierunterricht erteilen.

