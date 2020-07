Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße: Einbruch in Georg-von-Neumayer-Realschule plus

Neustadt/Weinstraße

In der Nacht von Montag auf Dienstag (06.07.-07.07.2020) brachen unbekannte Täter*innen in das Gebäude der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in der Landwehrstraße in Neustadt ein. Die Täter*innen hebelten zwei Notausgangstüren im östlichen Bereich der Schule auf und verschafften sich hierdurch Zutritt zu den Räumen. Die unbekannten Personen begaben sich in einen Lehrsaal der Schule. Noch vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreifen ergriffen die Täter*innen die Flucht. Ob etwas aus dem Gebäude entwendet wurde konnte zum Berichtszeitpunkt nicht abschließend geklärt werden.

