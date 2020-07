Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Jugendlicher Sprayer festgenommen

Grünstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 07.07.2020 gegen 02:00 Uhr fielen einer Streife in Grünstadt zwei Jugendliche auf, welche beim Erblicken des Streifenwagens davonrannten. Einer der Jugendlichen verlor dabei eine Spraydose, welche üblicherweise zum Sprayen von Graffiti verwendet wird. Ein Jugendlicher konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß durch die eingesetzten Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Der Jugendliche räumte ein, kurz zuvor unterschiedliche Örtlichkeiten mit verschiedenen Graffiti-"Tags" beschmiert zu haben. Im Anschluss konnten durch die Streife im Innenstadtbereich verschiedene "Tags" u.a. an mehreren Hauswänden, Mülleimern, Bushaltestellen und Zigarettenautomaten festgestellt werden, welche dem Beschuldigten zugeordnet werden konnten. Zeugen werden um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Grünstadt gebeten.

