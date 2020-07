Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nach Unfall flüchtig

Haßloch (ots)

Am Sonntag, 05.07., um 14.30 Uhr, parkte eine 31-jährige Verkehrsteilnehmerin ihren Pkw VW Golf in Haßloch im Lachener Weg ortseinwärts kurz vor der Kreuzung Rotkreuzstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Schaden am rechten (!) Außenspiegel fest. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, möglicherweise ein Radfahrer auf dem rechts an den geparkten Fahrzeugen vorbeigeführten Radweg, beschädigte den Außenspiegel und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt ca. 200 Euro. Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Unfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Matthias Schramm



Telefon: 06324-933-0 / -156

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





