Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Feuerwehr- und Polizeieinsatz wegen Fahrzeugbrand

Neustadt/Weinstraße

Am 06.07.2020 gegen 11:30 Uhr geriet ein PKW auf dem Parkplatz des Bahnhofes Böbig in der Landwehrstraße in Neustadt in Brand. Aktuell sind die Löscharbeiten der Feuerwehr im Gange. Aufgrund des Einsatzes kann es aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen in der Landwehrstraße kommen. Über die Ursache und die Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Es wird nachberichtet.

