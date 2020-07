Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen der Polizei

Niederkirchen - Haßloch (ots)

In der Zeit zwischen 09.30 und 11.30 Uhr überwachte die Polizei das Durchfahrtsverbot auf dem Feldweg in Verlängerung der Forster Straße in Niederkirchen, der wegen der Sperrung der L 527 zwischen Niederkirchen und Deidesheim häufig als Abkürzung zur offiziellen Umleitung benutzt wird. In der Zeit wurden 27 Fahrzeuge kontrolliert, von denen 17 keine Berechtigung als "landwirtschaftlicher Verkehr" hatten und deren Fahrzeugführer deshalb verwarnt wurden. Eine weitere Verwarnung wurde verhängt, weil der Hauptuntersuchungstermin eines Fahrzeuges überschritten war. Schließlich wurde auch noch ein motorisierter Zweiradfahrer ohne Helm angetroffen, der ebenfalls verwarnt wurde. Drei Mängelberichte bzw. Kontrollaufforderungen wurden an dieser Kontrollstelle ebenfalls ausgehändigt, zum einen wegen des o. g. überschrittenen Termins zur Hauptuntersuchung, in zwei Fällen, weil Dokumente wie Führerschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil 1 nicht mitgeführt wurden.

Am "Hubertuskreisel" in Haßloch (Kreisverkehr Lachener Weg/L 530 nach NW-Geinsheim/K 14 nach NW-Lachen-Speyerdorf) wurden Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 12.15 bis 13.15 Uhr überprüft. Dabei ergaben sich 4 Beanstandungen von Verkehrsteilnehmern, weil die Sicherheitsgurte nicht benutzt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Matthias Schramm



Telefon: 06324-933-0 / -156

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell