Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: drei Festnahmen nach Kennzeichendiebstahl

Kempen - St. Hubert (ots)

Am heutigen 19.07.2020 um 06:23 Uhr entwendeten die drei Tatverdächtigen auf der Straße An Eulen in Kempen-St. Hubert die beiden Kennzeichen an einem dort abgestellten PKW. Anschließend flüchteten sie mit einem PKW in Richtung der BAB A 40. Sie konnten durch die Polizei im Bereich der Tönisberger Str. angehalten und festgenommen werden. Der Haupttäter , ein 22jähriger Deutscher aus Rheinberg, der gleichzeitig Fahrer des Fluchtautos war, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die beiden Mittäter ein 29jähriger Moerser algerischer Abstammung und ein 42jähriger Moerser marokkanischer Abstammung, wurden nach Personalienfeststellung und -überprüfung und diversen Anzeigen entlassen.

