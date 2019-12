Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Diebstahl bei günstiger Gelegenheit

Ahaus-Wessum (ots)

Am Freitagmorgen stellte 52-jähriger Ahauser seinen Pkw gegen 07.00 Uhr unverschlossen und mit laufendem Motor auf dem K+K-Parkplatz ab. Als er ca. 5 min später zurückkehrte, musste er den Verlust seiner schwarz-grünen Arbeitstasche feststellen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

